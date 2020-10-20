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МИД заявил об отсутствии ответа США на предложение Путина по ДСНВ

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Москва не получила официального ответа США на ноту от 16 октября, в которой сформулировано выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным предложение продлить действующий Договор по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ ― СНВ-3) на один год. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 20 октября.

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«Видели только отдельные комментарии американских официальных лиц в соцсетях», — отметили в министерстве.

В МИД России добавили, что Москва предложила продлить ДСНВ на один год и готова вместе с США обязаться «заморозить» на этот период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

«Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — подчеркнула Москва.

Если Вашингтон устроит данный подход, то время, выигранное в результате продления договора, можно использовать для проведения двусторонних переговоров о будущем контроле над ядерными вооружениями с рассмотрением факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лишение РФ и США, а также всего мира ДСНВ может иметь пагубные последствия.

16 октября глава МИД России Сергей Лавров назвал не соответствующими действительности заявления Вашингтона о якобы «принципиальном согласии» Москвы продлить договор на условиях США, среди которых — включение в соглашение всех ядерных запасов РФ и подключение Пекина к сделке.

Ранее Путин предложил США продлить договор, действие которого завершается в начале 2021 года, без дополнительных условий еще на год. Американская сторона ответила отказом.

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