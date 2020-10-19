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Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия от церкви

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Екатеринбургской епархии об отлучении от церкви схимонаха Сергия (Романова), основавшего Среднеуральский женский монастырь. Об этом 19 октября сообщается на сайте патриархии.

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Как отмечается в сообщении, в сентябре в Екатеринбургском епархиальном управлении прошло третье заседание церковного суда по делу схимонаха, лишенного сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов и ряда церковных канонов.

Схимонах Сергий тогда вновь не явился на заседание, опубликовав при этом в сети интернет очередное видеообращение. В результате епархиальный церковный суд решил отлучить его от церкви.

Ранее патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Екатеринбургской епархии, который в июле признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и постановил лишить его сана.

Как отметил епархиальный суд, он открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея.

В октябре отлученный от церкви бывший схиигумен открыл на территории Среднеуральского женского монастыря новый храм в честь Пресвятой Богородицы.

Широкую известность бывший священнослужитель получил этим летом. В июне схиигумен отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и собрал казаков охранять территорию обители. Также духовник заверял, что COVID-19 выдуман, и проклинал всех, кто призывал соблюдать меры предосторожности из-за инфекции.

Позже стало известно о вероятных издевательствах над детьми в монастыре. СК России возбудил уголовное дело по факту истязания детей и гибели ребенка на территории монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики.

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