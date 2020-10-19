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Вакцину «Спутник V» будут производить в пяти зарубежных странах

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить в пяти зарубежных странах. Об этом 19 октября заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить [вакцину] в Индии, Бразилии, в Корее и в Китае, и в еще одной стране», — передает его слова «РИА Новости».

Дмитриев отметил, что есть вопрос, насколько быстро местные регуляторы одобрят российские вакцины. Кроме того, важно, чтобы регуляторы использовали данные из стран, где проводятся испытания вакцины.

Кроме того, Дмитриев анонсировал подписание соглашений с Аргентиной и Перу о поставке вакцины «Спутник V».

«Мы считаем, что уже в декабре мы сможем начать поставку в Латинскую Америку», — добавил он.

2 октября стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» прибыла в Венесуэлу.

30 сентября сообщалось, что более 40 стран намерены получить вакцину от коронавируса, разработанную в России.

13 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о совместном продвижении российской вакцины «Спутник V». В рамках подписанного соглашения будут организованы производство российской вакцины и поставки ее в Бразилию и другие страны Латинской Америки.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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