Свыше 40 стран подали заявки на российскую вакцину от коронавируса

Более 40 стран намерены получить вакцину от коронавируса, разработанную в России. Об этом в среду, 30 сентября, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он отметил, что в начале месяца количество заявок было около 30, однако в настоящее время желающих уже свыше 40. Мантуров добавил, что среди них есть страны Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

«После апробации мы готовы в определенных объемах поставлять, а потом уже в I квартале 2021 года готовы вести разговор в том числе и о полноценных объемах экспорта, потому что мы должны до февраля раскрутить свое производство сначала», ― добавил глава ведомства.

Ранее, 13 августа, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о совместном продвижении российской вакцины «Спутник V». В рамках подписанного соглашения будут организованы производство российской вакцины и поставки ее в Бразилию и другие страны Латинской Америки.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.