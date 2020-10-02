Россия поставила в Венесуэлу вакцину от коронавируса

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» прибыла в Венесуэлу, сообщила в пятницу, 2 октября, вице-президент страны Дэлси Родригес в ходе выступления в аэропорту Каракаса. Видеозапись опубликована в Twitter TVV Noticias.

«Мы получили от нашей братской страны России первую партию вакцины Sputnik V», — сказала Родригес.

Она подчеркнула, что Венесуэла стала первой страной Западного полушария, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также сообщил о поставке в Боливарианскую Республику Венесуэла первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В фонде добавили, что вакцинирование добровольцев в стране начнется в ближайшие дни в рамках проведения двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарата. В исследовании примут участие 2000 человек.

30 сентября сообщалось, что более 40 стран намерены получить вакцину от коронавируса, разработанную в России.

9 сентября Мадуро сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет поставлена в Венесуэлу для проведения клинических испытаний в сентябре.

Вакцину уже высоко оценили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив ее безопасность и эффективность. В ВОЗ поблагодарили РФ за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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