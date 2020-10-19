В Карабахе заявили о гибели 729 армянских военных

Число армянских военных, погибших в зоне карабахского конфликта, увеличилось до 729. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила пресс-служба Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Отмечается, что за прошедшие сутки стало известно о 19 погибших военнослужащих.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван. По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.