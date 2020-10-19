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Азербайджан сообщил о падении ракет Еревана около нефтепровода Баку — Новороссийск

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Ракеты, выпущенные ВС Армении, упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, заявила в понедельник, 19 октября, Генпрокуратура Азербайджана.

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«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 км от территории проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии. Некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данными действиями ВС Армении предприняли попытку «умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб».

Прокуратура проводит необходимые следственные мероприятия на месте происшествия, добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в нарушении перемирия.

Азербайджанский лидер также заявил, что силы страны взяли под контроль 13 сел в Джабраильском районе Нагорного Карабаха.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

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