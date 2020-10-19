Прямой эфир
Сюжет:

Баку заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 13 сел в Джабраильском районе Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в понедельник, 19 октября.

Дважды по одному треку: второе перемирие в Карабахе снова под угрозой
Баку и Ереван продолжают интенсивные атаки несмотря на новое гуманитарное соглашение

«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Гойерчинвейсаллы, Ниязгуллар, Кечел Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаклы Джебраильского района», ― написал Алиев в Twitter.

По его словам, армия Азербайджана предприняла действия и заняла населенные пункты в ответ на нарушение перемирия со стороны Армении и обстрел из тяжелой артиллерии азербайджанской территории 18 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан, оспаривающие принадлежность региона, обвинили друг друга в начале наступления, обстрелах и гибели мирных граждан.

В ходе переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о перемирии, которое однако так и не соблюдалось. Новый режим прекращения огня вступил в силу 18 октября. В первую же ночь Баку и Ереван возложили друг на друга ответственность за нарушение перемирия.

Ранее, в воскресенье, президент Армении Армен Саркисян рассказал, при каком условии Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской Республики. По его словам Армения, выступает за мирное урегулирование конфликта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020