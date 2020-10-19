Баку заявил о взятии под контроль 13 населенных пунктов в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль 13 сел в Джабраильском районе Нагорного Карабаха, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в понедельник, 19 октября.

«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Гойерчинвейсаллы, Ниязгуллар, Кечел Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаклы Джебраильского района», ― написал Алиев в Twitter.

По его словам, армия Азербайджана предприняла действия и заняла населенные пункты в ответ на нарушение перемирия со стороны Армении и обстрел из тяжелой артиллерии азербайджанской территории 18 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан, оспаривающие принадлежность региона, обвинили друг друга в начале наступления, обстрелах и гибели мирных граждан.

В ходе переговоров в Москве 9 октября стороны договорились о перемирии, которое однако так и не соблюдалось. Новый режим прекращения огня вступил в силу 18 октября. В первую же ночь Баку и Ереван возложили друг на друга ответственность за нарушение перемирия.

Ранее, в воскресенье, президент Армении Армен Саркисян рассказал, при каком условии Ереван признает независимость Нагорно-Карабахской Республики. По его словам Армения, выступает за мирное урегулирование конфликта.