Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

Армения признает независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР), если Азербайджан не захочет разрешать конфликт путем мирных переговоров, заявил президент Армении Армен Саркисян.

По его словам, у Карабаха раньше была сильная автономия, гарантом которой был Советский Союз. Еще до распада СССР Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорно-Карабахской республики независимой, однако затем процесс приостановили, так как в 1994 году было подписано перемирие, начался минский процесс и Ереван не хотел его усложнять

По его словам, до сих пор Ереван не признавал независимость НКР, потому что рассчитывал на диалог с Баку и был готов ждать ради мирного урегулирования.

«Если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путем переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха», — сказал Саркисян в интервью «Коммерсанту», опубликованном 19 октября.

Саркисян отметил, что если Азербайджан не согласится на мир, карабахский конфликт может перерасти в куда более масштабную войну, например, как в Сирии.

Также Саркисян выразил недоумение по поводу слов президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в будущем в Нагорном Карабахе должны мирно жить армянская и азербайджанская общины. По его словам, Баку не воспринимает армян как равных.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Баку утратил контроль на Карабахом в ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год, однако не перестал считать территорию своей.

Ситуация обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября стороны договорились в Москве о перемирии, однако оно не соблюдалось. 18 октября в силу вступил новый режим прекращения огня, но республики уже обвинили друг друга в его нарушении.