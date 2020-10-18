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Саркисян оценил слова Алиева о двух общинах в Карабахе

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Президент Армении Армен Саркисян не знает, кому было адресовано заявление его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева о том, что в будущем в Нагорном Карабахе должны мирно жить армянская и азербайджанская общины.

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«Не знаю, кому президент Алиев адресовал свои слова», — сказал он 18 октября. По словам Саркисяна, армяне и азербайджанцы жили 65 лет под властью СССР, но у Карабаха тогда была сильная автономия, гарантом которой был Советский Союз.

«И вот с такой гарантией, с очень большой автономией всё равно не было доверия, потому что Азербайджан пытался проводить этническую чистку. Другим путем: закрывая армянские школы, не разрешая молодым людям получать высшее образование, заселяя армянские села азербайджанцами», — продолжил президент Армении. По его мнению, не было доверия тогда, нет его и сейчас.

«Любой азербайджанец представляет, что будет жить вместе с армянами, а армяне будут что, как рабы?» — сказал он «Коммерсанту».

На прошлой неделе в беседе с «РИА Новости» Алиев заявил, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины.

Ранее в этот день верховный представитель Евросоюза по внешней политике безопасности Жозеп Боррель поговорил с главами МИД Армении и Азербайджана, во время которого призвал стороны карабахского конфликта соблюдать решим прекращения огня.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов стороны взаимно обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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