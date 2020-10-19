Алиев обвинил Армению в нарушении перемирия

Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня, введенный в гуманитарных целях с полуночи 18 октября. Об этом 19 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Вооруженные силы Армении, грубо нарушив согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня, после 00:02 18 октября подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана», — написал Алиев в Twitter.

Ранее, в понедельник, азербайджанский лидер заявил, что силы страны взяли под контроль 13 сел в Джабраильском районе Нагорного Карабаха.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.

9 октября по итогам переговоров, состоявшихся в Москве по инициативе России, Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако боевые действия возобновились в назначенный на перемирие день. Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в атаках и гибели мирных жителей.

17 октября была достигнута договоренность о новом перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. 9 октября в ходе 11-часовых переговоров в Москве стороны договорились о прекращении огня, однако перемирие не соблюдалось. Ответственность за нарушения Армения и Азербайджан возложили друг на друга.