Запрет на работу музеев продлится в Подмосковье до 7 ноября

Запрет на работу музеев и на проведение массовых мероприятий продлится в Московской области с 21 октября по 7 ноября включительно. Эта информация следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, которое опубликовано на сайте подмосковного правительства в понедельник, 19 октября.

«С 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) [запретить проведение] спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в документе.

На аналогичный срок гражданам запрещается посещать музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи, за исключением прогулок на их территориях.

Кроме того, в указанный период разрешается проводить физкультурные, спортивные мероприятия на территории региона только без участия зрителей.

Из постановления следует, что посетителям торгово-развлекательных центров площадью свыше 5 тыс. кв. м, а также организаций общественного питания при входе будут измерять температуру. Если она будет повышена, человека не пропустят в здание.

Ранее в этот же день на совещании с зампредами правительства и главами городских округов региона Воробьев заявил, что в Московской области с 21 октября, будут запрещены массовые спортивные мероприятия и выставки, приостановят работу музеи.

С 17 октября в Подмосковье запретили посещение развлекательных заведений с 0:00 до 8:00.

За день до этого губернатор заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе развивается не по лучшему сценарию. Он отмечал, что в настоящее время наблюдается серьезная нагрузка на областную систему здравоохранения.

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