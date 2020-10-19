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Губернатор Подмосковья заявил о закрытии музеев в регионе

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В Подмосковье со среды, 21 октября, будут запрещены массовые спортивные мероприятия и выставки, будут закрыты музеи. Об этом 19 октября заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

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«Мы в среду примем, а сегодня анонсируем дополнительные ограничения. Выставки, музеи и массовые мероприятия мы запретим», — сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства и главами городских округов региона, передает «Интерфакс».

Ранее, 16 октября, Воробьев заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе развивается не по лучшему сценарию.

Также с 17 октября в Московской области запретили посещение развлекательных заведений с 0:00 до 8:00. Под действие соответствующего постановления губернатора попадают все здания, строения и помещения, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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