Суд приговорил экс-мэра Норильска к 6 месяцам исправительных работ

Бывший глава Норильска Ринат Ахметчин, обвиняемый в халатности после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, приговорен к шести месяцам исправительных работ. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе краевого суда Красноярского края.

«Суд приговорил его к исправительным работам сроком на шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что сообщения в мессенджере Ахметчина помогли выявить халатность при ЧП, связанном с разливом топлива.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что к аварии могло привести сочетание факторов: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин сообщал, что «Норильский никель» потратил 3 млрд рублей на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 и в районе разлива топлива.