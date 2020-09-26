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Потанин рассказал о причинах аварии на ТЭЦ в Норильске

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Резервуар, из которого произошел разлив топлива на ТЭЦ в Норильске, ремонтировали в 2017–2018 годах. Об этом в субботу, 26 сентября, заявил глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин

По мнению главы компании, к аварии могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

«К нему (резервуару. — Ред.) были нарекания, и мне бы не хотелось в это углубляться хотя бы потому, что окончательный ответ о причинах аварии даст Следственный комитет и Ростехнадзор», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Потанин также рассказал, что «Норникель» проверит более 600 своих объектов после аварии на ТЭЦ-3. Часть из них к настоящему времени уже выведена из эксплуатации. Кроме того, компания принимает превентивные меры для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, добавил он.

Также бизнесмен отметил, что правила промышленной безопасности в условиях вечной мерзлоты необходимо пересмотреть.

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«Сейчас в связи с тем, что мы с этим столкнулись, получается, что надо пересматривать вообще подходы к строительству, к мониторингу, к обеспечению промышленной безопасности на вечной мерзлоте», — добавил Потанин.

Накануне в МЧС России сообщили, что режим чрезвычайной ситуации, введенный после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, понижен с федерального до регионального.

В Норильске уже завершены три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации. В частности, распространение разлива локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении воды (ст. 250 УК РФ).

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии в 148 млрд рублей. «Норникель» подтвердил обязательства ликвидировать последствия ЧП за свой счет, но заявил, что считает данную сумму неверной и собирается оспорить в суде методику расчета.

В середине сентября «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском.

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