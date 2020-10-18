Мессенджер экс-главы Норильска помог выявить халатность при разливе топлива

Сообщения в мессенджере экс-главы Норильска Рината Ахметчина помогли выявить халатность при ЧП, связанном с разливом топлива. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р.В.», ― рассказал он.

Также Бастрыкин добавил, что полученные сведения позволили выявить признаки халатности, которые выразились в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекли существенное увеличение размера причиненного вреда.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что к аварии могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин сообщил, что «Норильский никель» потратил 3 млрд рублей на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 и в районе разлива топлива.