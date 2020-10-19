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Собянин назвал комендантский час неприемлемой для Москвы мерой

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Такие крайние меры, как комендантский час и запрет передвижения из-за коронавируса, являются «неприемлемыми и невозможными». Об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина в понедельник, 19 октября.

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«Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что многие москвичи ждут, что будут введены «более жесткие ограничения». «Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя», — сказал он.

Мэр считает, что оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.

По его словам, прошлая неделя показала, что ситуацию с распространением COVID-19 удается взять под контроль.

Собянин также анонсировал проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы. «С понедельника начнем проверять выполнение организациями требования предоставить информацию о переводе части сотрудников на удаленку. А еще через несколько дней начнутся проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы», — написал он.

Он добавил, что масочный режим в общественном транспорте должен соблюдаться и «тут послаблений тоже не планируется».

По данным оперштаба на 19 октября, за сутки в столице выявили 4610 новых случаев COVID-19, вылечились 1767 пациентов. За весь период эпидемии в городе зарегистрировали 362 253 пациента с этой инфекцией, 5958 летальных исходов и 273 881 выздоровевший пациент.

В Москве на фоне ситуации с распространением коронавируса приостановили льготный проезд для пенсионеров и учащихся, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьников отправляли на двухнедельные каникулы, после которых к очному обучению вернулись только ученики с первого по пятый классы.

С 19 октября в столичных ночных клубах и барах заработает система идентификации посетителей по QR-коду. При входе в заведение клиенты и сотрудники должны будут сканировать такой код либо отправить СМС на номер 7377. Новая мера позволит оповестить горожан, если у кого-то среди отдыхавших впоследствии обнаружат коронавирус.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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