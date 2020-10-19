Мадуро рассказал о поставке из России лекарства от COVID-19

Несколько тысяч доз российского препарата для лечения заболевших COVID-19 прибыли в Венесуэлу. Об этом в эфире государственного телевидения сообщил президент республики Николас Мадуро.

«Из России прибыл сильный противовирусный препарат «Фавипиравир». <...> Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», — приводит 19 октября ТАСС слова Мадуро.

Он подчеркнул, что препарат особенно эффективен при лечении пациентов в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава государства пообещал, что «Фавипиравир» будет бесплатным для граждан, пишет «Газета.ру».

На прошлой неделе правительство России включило антикоронавирусный препарат фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Помимо прочего, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 9 октября заявил, что в стране не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира.

В начале октября стало известно, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник-V» прибыла в Венесуэлу.

По данным Worldometer на 19 октября, в Венесуэле зафиксировано 86,6 тыс. случаев COVID-19, 736 человек скончались, 79,6 тыс. выздоровели.