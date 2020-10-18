В Минске начались столкновения между протестующими и силовиками

В Минске начались столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акции протеста. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщает интернет-издание Onliner в своем Telegram-канале.

«Началось силовое столкновение. В силовиков полетели какие-то предметы. Были слышны хлопки, похожие на взрывы, а также несколько выстрелов», ― говорится в сообщении.

В настоящее время в белорусской столице проходит несанкционированный властями марш оппозиции. К данному моменту задержаны 50 человек. Ранее в этот же день минская милиция подтвердила задержание участников акции протеста, не назвав числа граждан.

Силовики преградили дорогу участникам очередного воскресного марша. Усиленные кордоны выставлены в районе метро «Автозаводская».

Партизанский проспект, по которому движутся тысячи манифестантов, полностью перекрыт цепями ОМОНа и подразделениями Внутренних войск. Силовики разместили водометы и спецмашины. Расстояние между протестующими и заграждениями не превышает 300 м.

Операторы связи ограничили доступ в интернет на фоне проводимых акций протеста. В центр Минска стянули автобусы с силовиками, спецтехнику и армейские грузовики.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, массовые протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.