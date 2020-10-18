Азербайджан заявил о готовности к передаче тел погибших армянских военных

Баку готов начать процесс передачи тел армянских военнослужащих Еревану. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявили в госкомиссии по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников с представительством Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане.

«В соответствии с духом временного прекращения огня в гуманитарных целях, объявленного между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения <…> была заявлена готовность передать тела армянских военнослужащих, находящихся на территории Азербайджана по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района госграницы», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в 1988 году, произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

17 октября была достигнута договоренность о втором перемирии между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу в полночь 18 октября (23:00 мск 17 октября), но уже спустя несколько часов Ереван обвинил Баку в нарушении режима, сообщив об артиллерийском и ракетном обстрелах ВС Азербайджана.

Азербайджан вслед за Арменией заявил о нарушении нового гуманитарного перемирия в Нагорном Карабахе, возложив ответственность за это на Ереван. По данным Баку, силы ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции в Карабахе.

По данным Еревана, к семи утра азербайджанские военные начали наступление на юге НКР. В непризнанной республике в свою очередь обвинили азербайджанские власти в обострении на линии соприкосновения после объявленного перемирия.

Также МИД Армении обвинил власти Азербайджана в том, что они отказались договариваться о выводе раненых с поля боя в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.