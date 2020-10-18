Специалист по русскому этносу Игорь Морозов умер от COVID-19

Главный научный сотрудник Центра кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН) Игорь Морозов умер от коронавируса. Об этом 18 октября на своей странице в Facebook сообщил ведущий научный сотрудник Центра по изучению межэтнических отношений ИЭА РАН Дмитрий Громов.

«COVID-19 унес жизнь Игоря Алексеевича Морозова — великолепного ученого и хорошего человека», — написал он.

Игорь Морозов родился 30 ноября 1955 года в городе Кинешма Ивановской области. В 1981 году он окончил кафедру русского языка филологического факультета МГУ им. Ломоносова.

Морозов принял участие более чем в 100 полевых экспедициях разного профиля, включая полесские этнолингвистические экспедиции в различных регионах Украины и Белоруссии, а также в этнографических и фольклорно-этнографических экспедициях в разных регионах России. С 2014 года он был главным научным сотрудником Центра кросс-культурной психологии и этологии человека ИЭА РАН.