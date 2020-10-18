Около 20% переболевших COVID-19 теряют выработанные антитела за 2 месяца

Около 20% тех, кто переболел коронавирусом, теряют выработанные организмом антитела в течение двух месяцев. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

«Примерно 15–20% из числа переболевших теряют антитела: иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-полтора-два от этих антител не осталось и следа», ― рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне академик РАН назвал провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор. По его словам, слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение коронавируса, которое приводит к смерти.

Также 17 октября ученые из Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровел 1 070 575 человек.

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