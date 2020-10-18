Прямой эфир
Сюжет:

Около 20% переболевших COVID-19 теряют выработанные антитела за 2 месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 20% тех, кто переболел коронавирусом, теряют выработанные организмом антитела в течение двух месяцев. Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

День пик: что положит конец ежедневным рекордам по коронавирусу
Каждый третий россиян продолжает посещать массовые мероприятия, каждый восьмой не принимает никаких мер защиты

«Примерно 15–20% из числа переболевших теряют антитела: иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-полтора-два от этих антител не осталось и следа», ― рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне академик РАН назвал провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор. По его словам, слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение коронавируса, которое приводит к смерти.

Также 17 октября ученые из Ливерпульского университета сообщили, что последовательное заболевание гриппом и коронавирусом в шесть раз увеличивает риск смерти от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 399 334 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровел 1 070 575 человек.

к

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020