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Академик РАН назвал провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор

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Слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение COVID-19, которое завершается летальным исходом. Об этом 17 октября заявил главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

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Признаком слабого иммунитета являются частые простудные заболевания. Кроме того, ослабление системы может быть вызвано стрессом, хроническими инфекциями, опухолями и ожогами.

«Чтобы проверить свой иммунный статус, нужно обратиться в институт иммунологии либо в те институты, где есть специализированные отделы, лаборатории. В случае если он в порядке, нужно выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний», — передает его слова «Газета.ру».

16 октября бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. Специалист прокомментировал утверждения о бесполезности масок, об отсутствии эпидемии коронавируса и о том, что инфекция не страшна молодым людям.

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