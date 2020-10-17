Академик РАН назвал провоцирующий тяжелое течение COVID-19 фактор

Слабая иммунная система и иммунодефицит провоцируют тяжелое течение COVID-19, которое завершается летальным исходом. Об этом 17 октября заявил главный иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.

Признаком слабого иммунитета являются частые простудные заболевания. Кроме того, ослабление системы может быть вызвано стрессом, хроническими инфекциями, опухолями и ожогами.

«Чтобы проверить свой иммунный статус, нужно обратиться в институт иммунологии либо в те институты, где есть специализированные отделы, лаборатории. В случае если он в порядке, нужно выполнять рекомендации врачей по лечению простудных заболеваний», — передает его слова «Газета.ру».

16 октября бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе. Специалист прокомментировал утверждения о бесполезности масок, об отсутствии эпидемии коронавируса и о том, что инфекция не страшна молодым людям.