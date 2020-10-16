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Онищенко развеял распространенные мифы о коронавирусе

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Бывший главный санитарный врач России, депутат ГД Геннадий Онищенко развеял главные мифы о коронавирусе.

Не та высота: России прогнозируют новые пики смертности от COVID
При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

В первую очередь Онищенко опроверг утверждения о том, что медицинские маски не снижают риска заражения. Он напомнил, что при разговоре, чихании маски способны задерживать капли выделяющейся слюны, не давая таким образом основной части вируса проникнуть в организм.

Эксперт признал, что маска не может защитить на 100%, но спасает в огромном количестве случаев, поэтому носить ее стоит как здоровым людям, так и заболевшим.

Комментируя утверждения, что повторно заразиться коронавирусом нельзя, депутат отметил, что иммунитет вырабатывается всегда, даже при бессимптомном и очень легком течении болезни. Однако пока ученые точно не знают, как долго сохраняются антитела, что говорит о вероятности повторного заражения.

Опроверг он утверждения и о том, что молодым людям коронавирус не страшен. Онищенко напомнил, что наличие ряда заболеваний, в том числе диабета или онкологии, несет опасность смертельного исхода для граждан всех возрастов.

Кроме того, бывший главный санитарный врач раскритиковал COVID-диссидентов за сравнение смертности от коронавируса и гриппа. По его словам, от COVID-19 летальность выше.

«Средняя (летальность) по миру — около 3%. В США — 2,8%, в Великобритании — 2,75%. То есть из семи миллионов заболевших умерли 2,75%. В России — 1,79%... И если сравнить общий итог, то от гриппа ущерб всем людям даже выше, чем от коронавируса, но лишь потому, что совокупный объем заболеваемости гораздо больше», — объяснил Онищенко в интервью «Парламентской газете» 16 октября.

Опроверг парламентарий и утверждения об отсутствии эпидемии в России. Он указал, что эпидемия — это уровень заболеваемости людей, который рассчитывается исходя из опасности вируса, интенсивности распространения, степени заразности. При коронавирусе уровень заболеваемости рассчитывают из количества случаев на 100 тыс. населения. И хоть при таком расчете РФ в эпидемсписке в пятом десятке, эпидемия в стране есть.

Прокомментировал Онищенко заявления о том, что главной причиной смерти пациентов с COVID-19 является не сама инфекция, а сопутствующие заболевания.

«Такая трактовка ближе гриппу. Он дает сильную интоксикацию…происходит ослабление организма. Коронавирус же садится на легкие, и, если развилась тяжелая пневмония, человек умирает, как правило, от нее. Поэтому в случае с COVID-19 летальные исходы как раз больше от самого «ковида», — указал он.

В заключение Онищенко призвал соблюдать меры предосторожности и не впадать в панику из-за коронавируса.

Накануне врач-биофизик Нелли Соседова назвала способ определить бессимптомное течение COVID-19. По словам специалиста, коронавирус может протекать без симптомов, характерных для других вирусов, но признаки болезни все же можно найти.

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