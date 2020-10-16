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Врач назвала способ определить бессимптомное течение COVID-19

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Врач-биофизик Нелли Соседова рассказала, на что обратить внимание в случае подозрения на бессимптомное течение COVID-19.

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При этом летальность от коронавируса не изменилась за время эпидемии

По ее словам, коварство коронавируса заключается в том, что зачастую заболевание может протекать без каких-либо симптомов, характерных для других вирусов. Например, может отсутствовать повышенная температура, слабость, кашель. Однако признаки болезни все же можно найти, если знать, на что обращать внимание.

Так, у многих зараженных коронавирусом может пропасть обоняние или измениться вкусовые ощущения.

«Еще один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье — можно сделать быстрый тест на антитела — иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно», — сказала специалист 16 октября в эфире радио Sputnik.

Также определить наличие вируса поможет компьютерная томография (КТ), которая укажет, есть ли изменения в легких. По словам Соседовой, пневмония, в том числе вызванная коронавирусом, не всегда проявляется внешне.

15 октября врачи рассказали о заболеваниях, которые повышают риск смерти при коронавирусе. Среди самых опасных были названы ожирение и диабет.

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