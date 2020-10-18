В Рунете развивается новый вид мошенничества — платные опросы

В российском сегменте интернета развивается новый вид мошенничества — платные опросы. Гражданам предлагают заполнить анкету известного бренда за вознаграждение в десятки тысяч рублей или ценные призы. Но прежде чем получить «гонорар», респондент должен оплатить «комиссию» в размере от 100 до 300 рублей. Добычей злоумышленников становятся деньги и довольно часто данные банковской карты жертвы. Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что за восемь месяцев этого года число сайтов с приглашениями участвовать в платных опросах выросло в два с половиной раза. По мнению экспертов, кибермошенники активизировались, поскольку доходы большинства упали и россияне стали менее критично относиться к предложениям легких денег.