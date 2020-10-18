Прямой эфир

В Рунете развивается новый вид мошенничества — платные опросы

0
Выделить главное
вкл
выкл

В российском сегменте интернета развивается новый вид мошенничества — платные опросы. Гражданам предлагают заполнить анкету известного бренда за вознаграждение в десятки тысяч рублей или ценные призы. Но прежде чем получить «гонорар», респондент должен оплатить «комиссию» в размере от 100 до 300 рублей. Добычей злоумышленников становятся деньги и довольно часто данные банковской карты жертвы. Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что за восемь месяцев этого года число сайтов с приглашениями участвовать в платных опросах выросло в два с половиной раза. По мнению экспертов, кибермошенники активизировались, поскольку доходы большинства упали и россияне стали менее критично относиться к предложениям легких денег.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020