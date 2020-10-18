Степанакерт обвинил Баку в обострении на линии соприкосновения

Ответственность за обострение на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта после объявленного перемирия лежит на властях Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 18 октября на странице Армии обороны Карабаха в Facebook.

В сообщении указывается, что за последнюю ночь были зафиксированы три случая нарушения гуманитарного перемирия, когда были нанесены ракетные удары.

«Вся ответственность за напряженность на линии фронта лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — говорится в сообщении.

17 октября МИД Армении сообщил о достижении договоренности с Азербайджаном о введении гуманитарного перемирия с полуночи 18 октября (23:00 мск 17 октября). В Баку эти данные подтвердили.

В первые часы власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики отмечали, что обстановка на передовой успокоилась. Однако уже спустя несколько часов страны обменялись обвинениями в несоблюдении перемирия.

Так, Армения сообщила об артиллерийском и ракетном обстреле со стороны азербайджанских ВС. А официальный Баку обвинил противника в обстреле из минометов и артиллерии окрестностей Джебраила.

1 октября президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление по Карабаху, в котором осудили эскалацию насилия в регионе и призывали стороны конфликта к прекращению огня.

Затем после переговоров в Москве Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 10 октября, однако режим прекращения огня по факту не соблюдался. Стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике началась 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за обстрелы и гибель населения друг на друга.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой проживало большинство армян, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом.