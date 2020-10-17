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В Уктусском пансионате начали проверку после сообщений о стерилизации женщин

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Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку «Уктусского пансионата» после появившихся данных о том, что женщин с инвалидностью, которые там содержатся, принудительно стерилизовали.

Как сообщили «Известиям» в региональном ведомстве, до настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан не поступало.

17 октября жительница пансионата Людмила Гусева в видеообращении рассказала, что ей и другим проживающим в заведении женщинам насильно провели операции по стерилизации, угрожая переводом в пансионат с худшими условиями проживания.

При этом в соцсетях появились данные о том, что у тех женщин, кто решался на рождение детей, малышей забирали и заставляли подписывать отказ от ребенка.

В министерстве соцполитики области указали, что в представленных видеоматериалах демонстрируется справки от 2008 года, что требует тщательной проверки.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — добавили в ведомстве.

В самом пансионате сообщения о стерилизации пока не прокомментировали.

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