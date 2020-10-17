Российское посольство во Франции опровергло связь напавшего на учителя с РФ

Обвиняемый в убийстве преподавателя в пригороде Парижа Абдулах А. не имеет никакого отношения к России, так как он и его семья проживают во Франции в течение 12 лет с тех пор, как французская сторона приняла их. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов в субботу, 17 октября.

«Этот человек въехал во Францию вместе с семьей в 2008 году в возрасте шести лет, — цитирует его ТАСС. — Здесь семья просила политического убежища, они проживали на основании долгосрочного вида на жительство».

Паринов отметил, что сам обвиняемый получил собственный вид на жительство в этом году, когда ему исполнилось 18 лет. Дипломат отметил, что эти данные предоставила французская сторона, отмечает «РИА Новости».

Гражданство России, как напомнил представитель российского посольства во Франции, утрачивается с получением статуса политического беженца. Таким образом, подозреваемый никаких контактов с диппредставительством России не имел. Паринов заключил, что на основании этих фактов убийство преподавателя не имеет никакого отношения к России.

«В данном случае важно не то, где родился человек, а где, когда и почему он начал исповедовать террористическую идеологию, которую Россия всегда, безусловно, осуждает во всех ее проявлениях», — добавил он.

Нападение на преподавателя истории Самуэля Пати произошло накануне. Преступник обезглавил учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемого нападавшего застрелили полицейские в соседней коммуне.

Незадолго до этого Пати показал карикатуры на Мухаммеда во время курса о свободе слова. При этом преподаватель заранее объяснил ученикам, что речь пойдет о свободе слова и мнений, и попросил тех, кого его слова смогут оскорбить, покинуть помещение класса.

Родитель одной из учениц заведения после этого подал жалобу на учителя, а в Сети появилось видео с участием мужчины, который рассказывал, что его дочь была на уроке преподавателя. YouTube заблокировал данный ролик. В ответ Пати также решил подать жалобу на заявление, которое посчитал клеветническим, так как, по его словам, ученица, о которой говорит ее отец на видео, не присутствовала в классе.

17 октября прокуратура Парижа заявила, что человек, подозреваемый в убийстве учителя, родился в Москве. Гражданин России чеченской национальности имел статус беженца.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек, в том числе отца, дедушку и 17-летнего брата обвиняемого.