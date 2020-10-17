Прокуратура Франции назвала Москву местом рождения напавшего на учителя

Человек, подозреваемый в убийстве учителя под Парижем, родился в Москве. Об этом в субботу, 17 октября, заявил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

«Нейтрализованный человек <…> Абдулах Абуезидович А. родился 12 марта 2002 года в Москве», ― сказал он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет France 24.

Также Рикар добавил, что гражданин России чеченской национальности имел статус беженца.

Ранее в этот день французская газета Le Figaro назвала имя подозреваемого и отметила, что он не был в списке радикальных исламистов.

Нападение произошло накануне вечером. Нападавший обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.