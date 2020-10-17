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«Роскосмос» объявил о восстановлении системы подачи кислорода на МКС

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Экипаж МКС восстановил систему подачи кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте станции. Об этом в субботу, 17 октября, заявили в «Роскосмосе».

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В настоящий момент система запущена и функционирует в полном объеме.

«Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы «Электрон-ВМ», — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.

3 октября экипаж станции зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» на трое суток. На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

6 октября российский космонавт Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на МКС в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

14 октября к станции стартовал экипаж корабля «Союз МС-17». Как оказалось, космонавты взяли с собой оборудование, чтобы найти утечку кислорода в российском модуле.

Позже в четверг космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что предполагаемое место утечки воздуха обнаружили с помощью чайного пакетика.

О выходе из строя системы получения кислорода «Электрон-ВМ» на российском сегменте МКС «Звезда» стало известно утром 16 октября. В «Роскосмосе» тогда заявили, что, несмотря на поломку системы, жизни экипажа на станции ничего не угрожает.

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