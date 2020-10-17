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Премьер Франции пообещал решительную реакцию властей на убийство учителя

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Французские власти самым решительным образом отреагируют на убийство преподавателя истории, которое произошло в пригороде Парижа. Об этом 17 октября на своей странице в Twitter написал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

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«Через одного из своих сторонников исламистский терроризм поразил республику в самое сердце», — написал он. По его словам, страна солидарна с преподавателями и отреагирует со всей твердостью, чтобы республика и ее граждане жили свободно.

Кастекс подчеркнул, что французы никогда не сдаются.

Нападение произошло накануне вечером. Неизвестный обезглавил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин предположительно за то, что педагог в начале октября в ходе одной из лекций на тему свободы слова показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полицейские застрелили угрожавшего им ножом нападавшего. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят».

В рамках расследования полиция задержала девять человек.

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