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На борту авианосца «Теодор Рузвельт» обнаружили новые случаи COVID-19

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Военно-морской флот США обнаружил два новых случая COVID-19 на авианосце «Теодор Рузвельт» — через полгода после того, как там была выявлена вспышка коронавируса. Об этом 16 октября пишет The Hill.

«Моряки сами проинформировали о появившихся симптомах, незамедлительно получили необходимую медицинскую помощь и были перевезены с корабля в изолятор», — сказал представитель ВМС Зак Харрелл.

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По его словам, положительный результат теста на коронавирус был выявлен во время плановых учений в море недалеко от Сан-Диего в четверг.

Харрелл добавил, что на авианосце применяют все меры по смягчению последствий вспышки коронавируса в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний и ВМФ, чтобы защитить здоровье моряков и остановить распространение COVID-19.

В прошлый раз о случаях заражения коронавирусом на авианосце стало известно 24 марта. 1 апреля Пентагон подтвердил эту информацию. К 24 апреля число инфицированных на судне достигло 840 человек, еще 4234 покинули корабль. 88 человек выздоровели.

Специалисты-эпидемиологи недоумевали от такой статистики заразившихся COVID-19 военнослужащих на борту американского авианосца. У половины заболевших отсутствовали симптомы. Все пациенты — это мужчины и женщины до 30 лет с хорошим здоровьем.

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