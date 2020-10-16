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В Степанакерте произошло несколько взрывов

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В Степанакерте прогремело несколько взрывов, впервые за три дня включили сирену. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

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По его данным, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики прогремели не менее пяти мощных взрывов. В городе полностью погас свет.

Последний раз сообщения об обстрелах Степанакерта приходили 15 октября. Тогда в столице НКР прогремело порядка 10 разрывов.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, взявшего начало в феврале 1988 года, произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако с первого же дня перемирия Баку и Ереван продолжили обвинять друг друга в продолжении атак. Так, 14 октября в минобороны Армении заявили об атаке противником одного из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Мартакерте (НКР).

Баку отверг эти обвинения, заявив, что азербайджанская армия «не нацелена на гражданскую инфраструктуру и невоенные объекты».

В тот же день корреспондент «Известий» сообщил об ударе по школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни непризнанной республики. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.

16 октября минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в нанесении ракетного удара по территории Ордубадского района под Нахичеванем. Представитель минобороны Армении Шушан Степанян опровергла данную информацию.

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