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Армения опровергла информацию Баку об ударе по Нахичевани

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Армения опровергла заявления Баку об ударе по азербайджанской Нахичевани. Соответствующее заявление опубликовала 16 октября представитель минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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«Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани не выпущено ни одной ракеты, это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства, цель которого — расширить географию конфликта», — отметила Степанян.

В пятницу минобороны Азербайджана на своем сайте разместило информацию о ракетном ударе ВС Армении по Ордубадскому району Нахичеванской автономной республики. По данным оборонного ведомства, мирные жители и гражданские объекты не пострадали.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.

9 октября было заключено соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня в регионе. Переговоры прошли в Москве и длились более 10 часов в полностью закрытом формате.

Вместе с тем уже спустя несколько дней стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

14 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами — Давидом Тонояном и Закиром Гасановым — и призвал стороны вернуться к выполнению соглашения по Карабаху.

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