В Степанакерте возобновились обстрелы

Степанакерт подвергся массированному обстрелу РСЗО ВС Азербайджана, прогремело порядка десяти разрывов. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По данным ТАСС, несколько снарядов разорвались на склоне горы к востоку от города, где нет гражданских объектов. О пострадавших не сообщается.

Бомбежка в городе стала первой со времен обстрела вечером и ночью первого дня перемирия.

Накануне пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что 14 октября противник атаковал один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Мартакерте непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Там лечатся и гражданские лица. Затем она опубликовала короткое видеоподтверждение обстрела.

Позже корреспондент «Известий» также снял на видео разрушенный обстрелами гарнизонный госпиталь.

В этот же день корреспондент сообщил об ударе, нанесенном по школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни в НКР. Как стало известно, в результате атаки никто не погиб и не пострадал, так как дети были ранее эвакуированы, а взрослые спрятались от обстрелов в подвалах городских строений.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Эскалация ситуации произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за произошедшее друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.