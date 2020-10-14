Корреспондент «Известий» сообщил об ударе по школе и детсаду в Карабахе

По школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), был нанесен удар. Об этом в среду, 14 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

Как стало известно, в результате атаки никто не погиб и не пострадал, так как дети были ранее эвакуированы, а взрослые спрятались от обстрелов в подвалах городских строений.

Ранее в этот же день армянский премьер Никол Пашинян в обращении к нации сообщил, что Азербайджан потребовал от Армении сдать семь районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на мир в регионе. В противном случае, Баку пригрозил Еревану войной. Кабмин Армении отказался рассматривать эту ситуацию в данном контексте, подчеркнул Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Эскалация ситуации произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за произошедшее друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако в первый же день перемирия минобороны Армении сообщило об активизации азербайджанскими вооруженными силами применения беспилотников на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе и о гибели еще 28 военнослужащих НКР.

На следующий день пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские вооруженные силы обстреляли ракетами села в окрестностях города Капан и в результате атаки погибли люди.

В Баку в свою очередь опровергли эту информацию, назвав ее провокацией, а также обвинили Ереван в обстреле территорий Тертерского и Агдамского районов вокруг Карабаха.