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«Известия» показали кадры из разрушенного бомбами госпиталя в Карабахе

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Корреспондент «Известий» в четверг, 15 октября, заснял на видео разрушенный обстрелами гарнизонный госпиталь в Мартакерте непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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Накануне по территории госпиталя был нанесен ракетный удар с воздуха, затем произведена атака бомбами. Информации о погибших не поступало, сообщается о восьми раненых, среди которых мирные жители, находившиеся в госпитале в момент обстрела.

В частности, снаряды попали на автостоянку госпиталя, сожжено несколько автомобилей медицинского учреждения, в самом здании — погром, выбиты окна, двери, есть следы крови. Всех пациентов после обстрела срочно эвакуировали в другие больницы.

Во время съемки на дорогу перед госпиталем упали две мины — возможно, велась стрельба «по площади».

Уточняется, что до этого госпиталь уже пытались поразить РСЗО «Град» и минометами.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в Twitter, что 14 октября противник атаковал один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения, где лечатся и гражданские лица. Затем она опубликовала короткое видеоподтверждение обстрела.

Очередное обострение военного конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошло 27 сентября. Ответственность за произошедшее они возложили друг на друга.

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