Экономия силовых средств: Минфин предложил реформу правоохранительного блока
Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет. Об этом говорится в письме из аппарата Совета безопасности в МВД (документ есть у «Известий»). Информацию подтвердил источник, близкий к Администрации президента, и собеседник в Минобороны, куда также поступило письмо. Эксперты позитивно отнеслись к возможной реформе: она позволит сэкономить около 20 млрд рублей в год.
Девять пунктов
Минфин предложил провести реформу силовых органов. Это следует из письма аппарата Совета Безопасности первому замминистра внутренних дел Александру Горовому, с которым ознакомились «Известия».
В документе говорится, что Минфин предлагает следующее:
- Сократить на 10% кадровую численность органов внутренних дел за счет вакансий и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу;
- Передать координацию программы по переселению соотечественников в Минтруд, а контрольно-разрешительные функции в сфере легального оборота наркотиков — в Минздрав;
- Оптимизировать управленческий аппарат за счет приведения соотношения количества начальников к количеству подчиненных по принципу «елочки»;
- Создать единый расчетный центр, а также единую систему материально-технического (тылового) обеспечения «силового блока» для централизации финансово-хозяйственной деятельности;
- Создать на основе МВД единый правоохранительный орган, включающий в себя функции и задачи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ГФС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением численности;
- Увеличить срок носки вещевого имущества;
- Установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого для начисления «военных» пенсий не выше 80% (сейчас 73,68%);
- Исключить из законодательной нормы обязательную индексацию «военных» пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции;
- Увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, не включая при этом срок учебы.
Источник «Известий» близкий к Администрации президента подтвердил наличие таких предложений Минфина. Подтвердил их и собеседник в Минобороны, куда тоже поступало письмо.
В аппарате Совбеза отказались от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув существование письма. «Известия» направили запросы в МВД, Минфин и Администрацию президента.
Миллиарды экономии
Опрошенные «Известиями» эксперты связали предложения Министерства финансов с желанием сберечь бюджетные деньги.
Оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно — это 3% отведенной на их содержание суммы, оценил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Впрочем, он отметил, что цели выгадать значительную сумму денег, по всей видимости, не стояло: в этом случае предложили бы сократить больше, чем 10% сотрудников.
— С точки зрения кадровой политики такие сокращения незначительны: ведь они произойдут в первую очередь за счет вакансий. А руководители зачастую держат свободными 10-15% мест как раз на случай кризиса, чтобы не пришлось «резать по живому», — отметил эксперт.
Законопроект о бюджете на 2021 год предусматривает выделение 2,4 трлн рублей на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. В плане на 2022 год эти расходы могут сократиться на 46 млрд рублей, в 2023 году — на 12 млрд рублей.
Самый большой бюджет — у органов внутренних дел, им предлагается выделить более 711 млрд рублей в 2021 году, 745 млрд рублей — в 2022-м и 762 млрд рублей — в 2023-м. Остальные средства предусмотрены на Прокуратуру, Росгвардию, органы юстиции и другие силовые ведомства.
Предложения Минфина направлены в первую очередь на то, чтобы сэкономить на правоохранительной деятельности, и этой цели достичь однозначно удастся, уверен замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако они не соответствуют трендам последних лет, когда Россия двигались в сторону разделения функций силовиков. Например, та же ФСИН еще 20 лет назад входила в структуру МВД, напомнил эксперт. Поэтому вопросы, каким образом будет осуществляться управление новым органом и удастся ли сохранить качество работы, пока остаются открытыми.
Если предложения Минфина по сокращению численности сотрудников и созданию объединенной правоохранительной структуры будут приняты, это станет правильным решением, так как оптимизация силовым органам действительно нужна, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. Сегодня зачастую происходит так, что на одного работающего приходится по три надзирателя, а многие обязанности выполняются формально: например, в ответ на свои обращения в правоохранительные органы граждане и предприниматели нередко получают так называемые «отписки».
Впрочем, Александр Хуруджи отметил, что оптимизация не должна повлиять на реализацию правоохранительными органами их главной функции — поддержания общественного порядка. Он добавил, что под сокращение ни в коем случае не должна попасть система участковых, так как они находятся на передовой и от их работы напрямую зависит безопасность граждан.