Экономия силовых средств: Минфин предложил реформу правоохранительного блока

Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел , исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет. Об этом говорится в письме из аппарата Совета безопасности в МВД (документ есть у «Известий»). Информацию подтвердил источник, близкий к Администрации президента, и собеседник в Минобороны, куда также поступило письмо . Эксперты позитивно отнеслись к возможной реформе: она позволит сэкономить около 20 млрд рублей в год.

Девять пунктов

Минфин предложил провести реформу силовых органов. Это следует из письма аппарата Совета Безопасности первому замминистра внутренних дел Александру Горовому, с которым ознакомились «Известия».

В документе говорится, что Минфин предлагает следующее:

Сократить на 10% кадровую численность органов внутренних дел за счет вакансий и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций, на гражданскую службу;

Передать координацию программы по переселению соотечественников в Минтруд, а контрольно-разрешительные функции в сфере легального оборота наркотиков — в Минздрав;

Оптимизировать управленческий аппарат за счет приведения соотношения количества начальников к количеству подчиненных по принципу «елочки»;

Создать единый расчетный центр, а также единую систему материально-технического (тылового) обеспечения «силового блока» для централизации финансово-хозяйственной деятельности;

Создать на основе МВД единый правоохранительный орган, включающий в себя функции и задачи Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ГФС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением численности;

Увеличить срок носки вещевого имущества;

Установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого для начисления «военных» пенсий не выше 80% (сейчас 73,68%);

Исключить из законодательной нормы обязательную индексацию «военных» пенсий не менее чем на 2% сверх уровня инфляции;

Увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет, не включая при этом срок учебы.

Источник «Известий» близкий к Администрации президента подтвердил наличие таких предложений Минфина. Подтвердил их и собеседник в Минобороны, куда тоже поступало письмо.

В аппарате Совбеза отказались от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув существование письма. «Известия» направили запросы в МВД, Минфин и Администрацию президента.

Миллиарды экономии

Опрошенные «Известиями» эксперты связали предложения Министерства финансов с желанием сберечь бюджетные деньги.

Оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно — это 3% отведенной на их содержание суммы, оценил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев . Впрочем, он отметил, что цели выгадать значительную сумму денег, по всей видимости, не стояло: в этом случае предложили бы сократить больше, чем 10% сотрудников.

— С точки зрения кадровой политики такие сокращения незначительны: ведь они произойдут в первую очередь за счет вакансий. А руководители зачастую держат свободными 10-15% мест как раз на случай кризиса, чтобы не пришлось «резать по живому» , — отметил эксперт.

Законопроект о бюджете на 2021 год предусматривает выделение 2,4 трлн рублей на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. В плане на 2022 год эти расходы могут сократиться на 46 млрд рублей, в 2023 году — на 12 млрд рублей.

Экономия силовых средств_3 Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Самый большой бюджет — у органов внутренних дел, им предлагается выделить более 711 млрд рублей в 2021 году, 745 млрд рублей — в 2022-м и 762 млрд рублей — в 2023-м. Остальные средства предусмотрены на Прокуратуру, Росгвардию, органы юстиции и другие силовые ведомства.

Предложения Минфина направлены в первую очередь на то, чтобы сэкономить на правоохранительной деятельности, и этой цели достичь однозначно удастся, уверен замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Однако они не соответствуют трендам последних лет, когда Россия двигались в сторону разделения функций силовиков . Например, та же ФСИН еще 20 лет назад входила в структуру МВД, напомнил эксперт. Поэтому вопросы, каким образом будет осуществляться управление новым органом и удастся ли сохранить качество работы, пока остаются открытыми.

Если предложения Минфина по сокращению численности сотрудников и созданию объединенной правоохранительной структуры будут приняты, это станет правильным решением, так как оптимизация силовым органам действительно нужна, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи . Сегодня зачастую происходит так, что на одного работающего приходится по три надзирателя, а многие обязанности выполняются формально: например, в ответ на свои обращения в правоохранительные органы граждане и предприниматели нередко получают так называемые «отписки».