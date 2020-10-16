Попова выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Вакцинация в России, это касается и прививочной кампании от коронавируса, остается добровольной, менять этого не нужно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала в пятницу, 16 октября.

По ее словам, необходимо, чтобы в стране появилось такое количество вакцины, чтобы каждый мог ею привиться.

«Обязательности у нас в стране нет ни для кого. Иммунизация в Российской Федерации остается добровольной, и я уверена, что это не нужно менять, этого достаточно», — сказала глава надзорного ведомства.

Попова добавила, что любой желающий привиться от COVID-19, сможет выбрать любой из трех препаратов. В России зарегистрированы две вакцины — центров Гамалеи и «Вектор», также ожидается регистрация вакцины центра имени Чумакова.

Она отметила, что высокий интерес россиян к иммунизации против гриппа говорит о «сознательности населения».

Попова подчеркнула, что на сегодняшний день нет ни одного лекарственного препарата, который «был бы абсолютно действенен против этого вируса».

Ранее, 7 октября, глава Роспотребнадзора рассказала, что они вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой привились от коронавируса вакциной «Вектора». Они также отмечали, что у них не было осложнений.

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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