Адвокат заявил об отказе в возбуждении дела по факту смерти Тесака

Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца покойного.

«Мы пока не получили официальный отказ, но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — цитирует его ТАСС.

Юрист предположил, что соответствующее постановление следователя отменит прокуратура и у него будет 30 дней, чтобы рассмотреть вопрос о возбуждении дела. Михальчик выразил уверенность, что следователь ждет результата медицинской экспертизы, которая должна быть готова в течение следующего месяца. Поэтому, по мнению адвоката, отказ в возбуждении дела является тактическим ходом.

Тело осужденного Марцинкевича было обнаружено 16 сентября в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, речь идет о самоубийстве. При этом отец националиста отказывается верить в версию о суициде. Он считает, что было совершено убийство.

2 октября Михальчик, родственники и представители похоронных служб обнаружили, что Тесаку была произведена трепанация черепа, которую не делали во время официального вскрытия. Когда тело отправляли в Москву из Челябинска и гроб опечатывали, следов такой манипуляции на нем не было. Соответственно, операцию проводили в Москве, а кто и для чего — неизвестно.

На следующий день Марцинкевича похоронили на Кунцевском кладбище.

8 октября в распоряжении РЕН ТВ оказалась независимая экспертиза тела Тесака, которая проводилась со 2 по 6 октября специалистом ООО «Судебно-медицинский эксперт», врачом Еленой Кучиной по просьбе Михальчика.

Согласно документу, Марцинкевич не мог самостоятельно нанести себе ранения, которые были обнаружены на его теле. Осмотрев покойного в гробу, посмертные фотографии и видео осмотра родственниками тела умершего, Кучина отметила, что плечевые суставы Марцинкевича были отведены за спину. Именно это, по ее словам, указывает на то, что не он нанес себе увечья.

Также, по мнению Кучиной, с теми ранениями, которые есть на теле покойного, он не мог покончить с собой тем способом, который указан в официальной версии.

Марцинкевич родился 8 мая 1984 года в Москве. В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. В мае 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор.

По версии следователей, с 2013 по 2014 год Тесак и его подельники из движения «Оккупай-наркофиляй» нападали в Москве на людей, которых они считали торговцами спайсами. Злоумышленники использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших избивали, отбирали вещи и обливали краской с целью унизить.