Косачев оценил предложение Путина о продлении ДСНВ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев 16 октября заявил, что предложение президента России Владимира Путина продлить Договор по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической.

«Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением ст. 14 договора: «Если любая из Сторон поднимает вопрос о продлении настоящего Договора, Стороны совместно его рассматривают». Теперь американцы обязаны ответить», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в этом контексте важнее сторона политическая, так как Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за международную стабильность и безопасность.

«Продлять договор на американских условиях мы совершенно точно не должны — это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны — с какой стати?» — добавил сенатор.

Ранее в этот же день Путин предложил США продлить действующий договор без дополнительных условий на год и поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову оперативно подготовить и сформулировать для Вашингтона позицию Москвы по данному соглашению.

Вместе с тем еще несколько дней назад замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что заключения договоренностей по продлению ДСНВ пока не ожидается.

В начале октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США абсолютно необходимо продлить ДСНВ еще на пять лет, пишет «Газета.ру».

В 2021 году истечет срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон выдвигает ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у Штатов.