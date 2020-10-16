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Джонсон заявил о подготовке к сценарию отсутствия торговой сделки с ЕС

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Лондон будет готовиться к сценарию отсутствия торговой сделки с Брюсселем. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Если ЕС радикальным образом не изменит свой подход, то мы идем по пути Австралии и идем с большой уверенностью. Саммит ЕС показал, что соглашение по образцу того, которое у Евросоюза есть с Канадой, для ЕС работать не будет <…> Мы должны готовиться к тому, что с 1 января у нас будут условия, как у Австралии», ― сказал он в своем выступлении, опубликованном Euronews.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что готов обсудить с европейскими партнерами некоторые практические вопросы.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз хотел бы добиться заключения торговой сделки с Великобританией, но с учетом взаимных интересов.

На прошлой неделе премьер-министр Соединенного Королевства рассказал о готовности Лондона к возвращению торговых отношений с Евросоюзом на условиях Всемирной торговой организации, если переговоры с Брюсселем о свободной торговле завершатся провалом, пишет «Газета.ру».

Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 3 октября признали необходимость достижения соглашения о будущих отношениях Лондона и Брюсселя.

Вместе с тем за несколько дней до этого глава ЕК сообщила об отправке властям Великобритании официального уведомления о нарушении соглашения о выходе из состава сообщества.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января. До конца 2020 года страна останется в Европейском таможенном союзе и едином рынке.

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