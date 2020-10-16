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Лавров заявил об интенсивных контактах с США по СНВ-3

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Россия ведет интенсивные контакты с США по стратегической стабильности, в том числе о продлении Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на оперативном совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

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«Мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую всё большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий», — сказал он.

Лавров уведомил Путина, что Москва в ближайшее время донесет до Вашингтона предложение продлить соглашение на год без всяких условий.

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что есть полная угроза оставить весь мир без СНВ-3. В связи с этим он поручил Лаврову сформулировать для США соответствующую позицию России и попробовать получить от Вашингтона «хоть какой-то внятный ответ».

13 октября спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сказал, что Москва и Вашингтон достигли «принципиального» соглашения по стратегической стабильности на самом высоком уровне. По его словам, США продлят договор, если Россия заморозит размеры ядерного арсенала. В МИД РФ назвали эти заявления бредом.

Срок действия СНВ-3, подписанного между Россией и США в 2010 году, истечет в 2021 году.

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