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ВОЗ назвала не снижающие смертность лекарства от COVID-19

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Используемые для лечения коронавируса ряд препаратов почти не влияют на снижение смертности от болезни, сообщает 15 октября газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — цитирует издание исследование ВОЗ.

Отмечается, что организация проводила исследование в рамках международного проекта SOLIDARITY («Солидарность»).

14 октября Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о зарубежном и импортном лекарствах.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что препараты для лечения коронавирусной инфекции будут внесены в список жизненно важных, с учетом этого будут пересмотрены и цены на них.

В сентябре российское министерство здравоохранения опубликовало временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

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