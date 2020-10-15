ВОЗ назвала не снижающие смертность лекарства от COVID-19

Используемые для лечения коронавируса ряд препаратов почти не влияют на снижение смертности от болезни, сообщает 15 октября газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Схемы лечения, при которых применялись лекарства ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон, как оказалось, почти не влияют на смертность пациентов в больницах», — цитирует издание исследование ВОЗ.

Отмечается, что организация проводила исследование в рамках международного проекта SOLIDARITY («Солидарность»).

14 октября Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о зарубежном и импортном лекарствах.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что препараты для лечения коронавирусной инфекции будут внесены в список жизненно важных, с учетом этого будут пересмотрены и цены на них.

В сентябре российское министерство здравоохранения опубликовало временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.