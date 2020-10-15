Посол России в США осудил попытки вмешательства Запада в дела Минска

Москва обеспокоена попытками вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии. Об этом 15 октября заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе заседания Американо-российского делового совета.

«Белоруссия — наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране», — приводит его слова пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на странице в Facebook.

Антонов подчеркнул, что Москва считает неприемлемым любое вмешательство извне во обстановку внутри республики и любую поддержку антиконституционных акций.

Посол указал, что белорусы могут сами решить проблемы внутри страны.

«Важно, что руководство страны пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», — добавил Антонов.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что встречи западных лидеров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются вмешательством во внутренние дела республики.

29 сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 6 октября она провела встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

5 октября бывший кандидат заявила, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает действующего главу Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что каких-либо контактов президента РФ с Тихановской не планируется.

1 октября в ходе разговора с французским лидером Путин указал на неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на легитимные власти республики.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.