Тихановская призвала обсудить новые выборы президента Белоруссии в ОБСЕ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в республике на платформе ОБСЕ. Об этом она сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Вильнюсе 29 сентября.

«Светлана Тихановская заявила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году. Именно выборы должны быть темой международных переговоров, и ОБСЕ — лучшая платформа для таких переговоров», — говорится в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

Утверждается, что оппозиционерка готова вести диалог об урегулировании ситуации в Белоруссии со всеми сторонами, в том числе с Россией.

После встречи с французским президентом Тихановская заявила, что Макрон пообещал оказать содействие в разрешении ситуации и освобождении задержанных в ходе митингов в белорусских городах.

«Я очень уважаю и ценю ее вовлеченность. Мы, как европейцы, сделаем всё, что сможем, чтобы помочь, чтобы вернуться к посредничеству ОБСЕ для достижения прогресса», — цитирует Макрона Delfi.

Ранее, в сентябре, Макрон заявил о кризисе власти в Белоруссии и призвал президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Тот ответил, что не видит логики в словах Макрона, и посоветовал ему заниматься внутренними делами своей страны.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.