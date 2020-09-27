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Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента

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Происходящие в Белоруссии события — кризис власти, Александр Лукашенко должен уйти с поста. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 26 сентября в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

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По его словам, авторитарная власть не может принять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон журналистам в преддверии своего визита в Литву и Латвию.

Как напомнил французский лидер, он говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября, перед его встречей с Лукашенко в Сочи. «Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных», — пояснил президент.

При этом Макрон заявил о восхищении белорусскими демонстрантами, ежедневно выходящими на акции протеста. «Они знают, на какой риск идут, устраивая шествия каждые выходные, и все же они продолжают движение за пробуждение демократии в этой стране, которая так долго ее лишала», — отметил политик.

Именно в этом контексте Франция пытается решить далеко не тривиальный дипломатический вопрос. Этим летом Макрон назначил нового посла в Минске. Николя де Лакост был одобрен властями, но до сих пор не покинул Париж.

На фоне протестов в Белоруссии звучит вопрос, сможет ли он вручить верительные грамоты Лукашенко, которого Европейский союз больше не считает правомочным представлять его страну, отмечается в материале.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко. 23 сентября в минском Дворце независимости прошла его инаугурация.

В тот же день власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать Лукашенко президентом Белоруссии после церемонии.

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