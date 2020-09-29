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Тихановская и Макрон поговорят о новых выборах президента Белоруссии

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во вторник, 29 сентября, встречается в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе оппозиционерки, основной темой разговора с французским лидером станет возможность проведения новых выборов президента Белоруссии.

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Макрон прибыл в литовскую столицу накануне. Тогда же он заявил о намерении поддержать санкции в отношении белорусских властей, сообщает Deutsche Welle.

«У нас есть общая цель и надежда относительно того, что мы можем заняться санкциями в ближайшем будущем», — сказал он в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Французский лидер также выразил готовность встретиться с Тихановской, если она сделает соответствующий запрос. Та со своей стороны выразила желание поговорить с Макроном.

27 сентября Макрон назвал ситуацию в Белоруссии кризисом власти и призвал президента страны Александра Лукашенко уйти в отставку. Тот в ответ заявил, что не видит логики в словах Макрона и посоветовал ему заняться внутренними делами своей страны. Кроме того, белорусский лидер отметил, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных, Тихановская и большинство ее соратников покинули республику.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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