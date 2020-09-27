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Лукашенко ответил Макрону советом «поменьше смотреть по сторонам»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не увидел логики в призыве лидера Франции Эммануэля Макрона покинуть пост и посоветовал французскому коллеге заниматься внутренними делами своей страны. Ответ Лукашенко предоставила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт 27 сентября.

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«Исходя из принципов самого господина Макрона <…>, сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». <…> Помимо «желтых жилетов» также стоит упомянуть периодически возникающие проблемы Франции с движением BLM и мусульманские протесты в Марселе и Лионе», — цитирует заявление БелТА.

В связи с этим, отметил Лукашенко, Минск готов стать площадкой «для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп».

Белорусский лидер порекомендовал Макрону «как опытный политик — незрелому <...> поменьше смотреть по сторонам» и «заняться наконец внутренними делами Франции». Также Лукашенко призвал французского коллегу поменьше уделять внимание экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, иначе Макрон «рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».

Ситуацию в Белоруссии Эммануэль Макрон прокомментировал накануне. Так, происходящее в республике он назвал кризисом власти, добавив, что «Лукашенко должен уйти». Французский президент выразил восхищение белорусскими демонстрантами и заявил, что Россия должна подтолкнуть Лукашенко «к уважению избирательного права народа и освобождению политических заключенных».

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста несогласных. По данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Лукашенко.

23 сентября в минском Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Однако власти Германии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии отказались признавать его президентом Белоруссии.

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